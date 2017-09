La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: pubblicati due nuovi spot TV

ha pubblicato oggi due spot TV de. Il primo video, intitolato "" è dedicato al rapporto tra Brian e il suo amico orco di vecchia data Thrak.

Il filmato termina mostrando come è iniziata la lealtà di Thrak sottolineando l’idea di come ne La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, niente venga dimenticato. In questa parte Brian restituisce il favore salvando Thrak dal divano della sua casa giocando attraverso La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra e mostrando così una delle tante storie personali e uniche che possono essere create grazie al potenziato Nemesis System.



Il secondo spot "Beccati questo, Jerry" è dedicato invece all’amara relazione tra Jerry e il suo amico orco di vecchia data Norûk. Questo divertente video mostra la fredda faida di Norûk con il suo principale avversario mentre si scontra con Jerry in diverse occasioni della sua vita. Lo spot culmina mostrando come questa lunga faida sia nata, ribadendo anche in questo caso come ne La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, nulla venga dimenticato.



Ambientato fra gli eventi di Lo Hobbit e quelli di Il Signore degli Anelli, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è un GDR d'azione a mondo aperto che dà seguito alla storia originale de La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor. I giocatori saranno coinvolti in un mondo più ricco, personale ed esteso, pieno di eroi e malvagi leggendari, località memorabili, nemici originali, più personalità e nuovi personaggi con storie inedite da raccontare. La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra sarà disponibile per Xbox One X, Xbox One, PC con Windows 10 (su Windows Store e Steam), PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal 10 ottobre 2017.