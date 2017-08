In occasione della Gamescom 2017,ha pubblicato una serie di nuovi screenshot in alta definizione per, permettendoci di dare uno sguardo ravvicinato ai combattimenti e ai nemici.

Nel corso della fiera tedesca, inoltre, è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato alle creature mostruose che abitano la Terra di Mezzo, temibili minacce con cui i giocatori dovranno vedersela nel corso dell'avventura.

Nell'attesa che La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra venga pubblicato il prossimo 10 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, vi riproponiamo le nostre Video Anteprime della modalità Shadow Wars e della modalità Conquista.