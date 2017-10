La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, pubblicato il nuovo 101 Trailer

ha pubblicato un nuovo trailer de, in cui compare un Orco affascinante quanto letale, Bruz lo Spaccaossa, che offre agli spettatori una panoramica di tutto ciò che c’è da sapere suin vista del lancio del gioco il 10 ottobre.

Da un riassunto della storia originale e dei personaggi principali all’ampio mondo aperto e a tutte le nuove funzionalità, Bruz non tralascia niente nel trailer 101 di La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra. Il carismatico Olog-hai aiuta anche vecchi e nuovi appassionati presentando l’innovativo sistema Nemesis, che regala al gioco una dimensione completamente nuova attraverso l’introduzione di seguaci Orchi e Fortezze Nemesis con cui i giocatori possono creare nuove, personalissime storie di lealtà, tradimento e vendetta.

Ambientato fra gli eventi di Lo Hobbit e quelli di Il Signore degli Anelli, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è un GDR d'azione a mondo aperto che dà seguito alla storia originale di La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor. I giocatori saranno coinvolti in un mondo più ricco, personale ed esteso, pieno di eroi e malvagi leggendari, località memorabili, nemici originali, più personalità e nuovi personaggi con storie inedite da raccontare. L'Ombra della Guerra sarà disponibile per Xbox One X, Xbox One, PC con Windows 10 (su Windows Store e Steam), PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal 10 ottobre 2017.