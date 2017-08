La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: pubblicato un nuovo trailer

ha pubblicato nella giornata odierna un nuovo trailer dedicato a, seguito della serie action-adventure attualmente in via di sviluppo presso gli studi die in arrivo su PC, PS4 e Xbox One il 10 ottobre prossimo.

Il filmato in questione serve a consegnarci una piccola panoramica su alcune delle caratteristiche del Nemesis System (feature particolarmente apprezzata sin dal capitolo originale), con cui saremo in grado di costruire delle storie uniche per gli orchi assoldati da Talion durante il corso della sua nuova avventura.

Lasciandovi alla visione del video che via abbiamo riportato in cima alla notizia, ricordiamo che La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 10 ottobre.