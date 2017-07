La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: Shelob presentata nel nuovo trailer

Nel corso di un panel al Comic Con di San Diego,hanno mostrato un nuovo trailer dedicato a, secondo capitolo della serie action adventure basate sulle opere letterarie di

Il trailer, che trovate in cima alla notizia, ci introduce per la prima volta al personaggio di Shelob, che qui si discosta inizialmente da quelli che sono i canoni de Il Signore degli Anelli, presentandosi in forma umanoide. Introdottasi come alleata e profetessa, Shelob non guadagna però la fiducia di Celebrimbor, che consiglia a Talion di tenersi ben lontano dalla donna. In chiusura di filmato, sarà inoltre possibile ammirare Shelob nella sua forma aracniforme.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è atteso il 10 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.