La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è stato rinviato

ha oggi annunciato il posticipo della data di lancio de, il seguito della serie basata su Il Signore degli Anelli sviluppata da. Dato il cambio di programma, il titolo sarà quindi disponibile dal 10 ottobre, anziché a fine agosto come inizialmente previsto.

"Monolith ha intenzione di consegnare la migliore esperienza possibile", si legge in una nota del publisher. "Per fare questo, abbiamo preso la difficile decisione di spostare la nostra data di lancio per mantenere le promesse fatte con La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra.

Capiamo la delusione di dover aspettare ancora un po' e ne siamo dispiaciuti, ma stiamo lavorando sodo per creare un gioco straordinario. Non vediamo l'ora di mostrarvi di più all'E3".

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è ora atteso il 10 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.