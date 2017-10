Grazie a SteamSpy possiamo dare una prima occhiata ai numeri preliminari de: nel momento in cui scriviamo, il gioco ha superato quotasu Steam dal lancio, avvenuto martedì 10 ottobre.

La media dei giocatori attivi è pari a 80.000 mentre il picco massimo raggiunto è stato pari a 63,092 utenti connessi in contemporanea. Un lancio che appare più che discreto dal punto di vista commerciale su PC, mentre non ci sono dati di alcun tipo riguardo le prime vendite delle versioni PS4 e Xbox One.

Su Everyeye.it trovate la guida de La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor con i consigli utili per iniziare a giocare.