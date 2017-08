La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: un trailer presenta la Tribe Terror

ha pubblicato un nuovo trailer dededicato alla, una delle sette tribù di orchi che popoleranno il mondo di gioco. Vediamola in azione nel filmato riportato in cima alla notizia.

Il nome non è stato scelto a caso, dato che gli orchi appartenenti a questa violenta tribù amano terrorizzare i propri nemici, per esempio esponendo i loro corpi torturati sulle pareti di Cirith Ungol, la regione sotto il loro controllo. Nell'attesa che La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra venga pubblicato su PC, Xbox One e Playstation 4 il prossimo 10 Ottobre, per saperne di più sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra Video Anteprima della modalità Shadow Wars.