Lo YouTuber "Shirrako" ha pubblicato sul suo canale il finale segreto de, sbloccabile portando a termine la sessione, legata all'Endgame e giocabile dopo aver portato a termine l'avventura. Attenzione, quanto riportato di seguito contienesu

In apertura potete vedere il filmato con il finale segreto, da molti considerato il "vero finale" de L'Ombra della Guerra, ottenibile solamente dopo aver completato anche l'Endgame del gioco. Se non volete anticipazioni di alcun tipo vi invitiamo a non cliccare sul tasto play.

Prima di lasciarvi alla visione del video vi ricordiamo che La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.