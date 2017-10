La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: Trofei della versione PlayStation 4

Il sito web PSN Profiles ha pubblicato la lista dei Trofei de, sequel dein arrivo il prossimo 10 ottobre. Attenzione: quanto riportato di seguito contiene spoiler sulla trama del gioco.

Di seguito, l'elenco dei 53 Trofei sbloccabili, così come riportato su PSN Profiles:

Il Lucente Signore

Hai salvato la Terra di Mezzo. Per ora…

ULTRA RARE Platinum

Fabbro

Combina tre gemme della stessa qualità per forgiarne una di qualità superiore.

COMMON Bronze

La regola del tre

Sblocca 3 slot gemme.

COMMON Bronze

La miglior difesa…

Equipaggia una Forza d'assalto con 3 Potenziamenti assedio.

ULTRA RARE Bronze

Pronto alla guerra

Completa una Sfida per potenziare un pezzo dell'attrezzatura.

COMMON Bronze

Acquisizione ostile

Sconfiggi un Comandante.

COMMON Bronze

Vandalismo

Distruggi un monumento. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Dite "amici" ed entrate

Apri una delle Porte di Ithildin. 100.00

COMMON Bronze

Patti di sangue

Completa una Faida online. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Vendicatore

Completa una missione Faida. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Mastro fabbro

Forgia una gemma di livello massimo. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Uomo di parola

Emetti una minaccia di morte e poi uccidine l'obiettivo. 100.00

COMMON Bronze

La morte non è la fine

Resuscita un Capitano seguace. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Neutralizzato

Neutralizza un avamposto. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Esiliato

Sconfiggi Suladân. 0.00

ULTRA RARE Silver

Sottomesso

Sconfiggi Helm Mandimartello. 0.00

ULTRA RARE Silver

L'orrore oscuro

Sconfiggi il Balrog. 0.00

ULTRA RARE Silver

La materia delle leggende

Equipaggiati con un set completo di attrezzatura leggendaria. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Racconti compiuti

Trova tutti i manufatti gondoriani. 0.00

ULTRA RARE Bronze

La ragnatela rivelata

Scopri l'ultimo ricordo di Shelob e rivela la Ragnatela del Destino. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Ciò che era perduto

Completa l'Atto I. 100.00

COMMON Silver

Primi passi

Conquista la fortezza di Núrnen. 0.00

ULTRA RARE Silver

Pace eterna

Completa le Guerre delle Ombre. 0.00

ULTRA RARE Silver

La non morte sconfigge la non morte

Completa tutte le missioni di Carnan. 0.00

ULTRA RARE Silver

Caduta e ascesa

Completa tutte le missioni di Brûz. 0.00

ULTRA RARE Silver

Nessun Orco vive per sempre

Vinci tutte le missioni nelle fosse. 0.00

ULTRA RARE Silver

Veterano

Sblocca tutte le abilità del giocatore. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Epurazione

Purifica tutti gli haedir. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Lo stallo è una vittoria

Sconfiggi il Re Stregone e conquista Minas Morgul. 0.00

ULTRA RARE Gold

L'arte dello spionaggio

Trasforma le guardie del corpo di un Comandante (almeno 2) in spie e poi attaccalo. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Sognare in grande

Raggiungi il grado di Capitano nella Conquista online. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Nessun Orco sarà abbandonato

Salva un seguace che è stato catturato. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Riprova, sarai più fortunato

Incontra un nemico o un seguace che ha ingannato la morte. 100.00

COMMON Bronze

Tutto è permesso

Umilia un Assassino fino a farlo impazzire. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Tradimento

Inizia una Conquista con tutti i Comandanti come spie. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Due sono meglio di uno

Invia un seguace ad aiutare un altro seguace in una missione nemesi. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Accanimento

Invia un seguace a uccidere un altro seguace in uno scontro nelle fosse. 0.00

ULTRA RARE Bronze

L'anima della festa

Invia un Distruttore in una missione Faida. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Se non puoi batterli…

Domina un Orco dopo che ti ha ucciso 3 volte o più. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Cacciatore di teste

Recluta un seguace di ogni classe avanzata. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Guardone

Guarda un seguace uccidere un altro Capitano senza aiutarlo. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Guerriero della Seconda Era

Completa tutte le missioni Ombre del passato in una regione. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Fantino

Cavalca ogni tipo di bestia e bestia rara. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Vita selvaggia

Uccidi un draco mentre cavalchi un Graug. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Trollando

Uccidi un Capitano mentre cavalchi un Olog. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Mobilità verticale

Aiuta un soldato a diventare Reggente. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Sangue per sangue

Ordina a un Capitano di uccidere il suo fratello di sangue. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Nemesi

Incontra lo stesso Orco per 3 volte nelle missioni nemesi senza ucciderlo. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Zoologo

Attira ogni tipo di bestia usando un'esca. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Pessimo capo

Colpisci un seguace finché non ne ha abbastanza. 0.00

ULTRA RARE Bronze

I vantaggi della lealtà

Usa un ordine di addestramento per assegnare una banda a un seguace. 0.00

ULTRA RARE Bronze

Scaccia l'oscurità

Completa tutte le missioni di Eltariel. 0.00

ULTRA RARE Silver

Per Gondor!

Completa tutte le missioni Gondor.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra uscirà il 10 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4, la versione mobile per iOS e Android è già disponibile per il download.