La Terra di Mezzo L'ombra della Guerra: Troy Baker tornerà a doppiare Talion

ha confermato chetornerà a doppiarein, così come aveva fatto per il primo capitolo

Per chi non lo sapesse, Talion è il protagonista dei due giochi, quindi non possiamo che accogliere la notizia con entusiasmo. Atteso in origine per il 25 agosto, La Terra di Mezzo l'ombra della Guerra è stato rinviato al 10 ottobre per permettere agli sviluppatori di confezionare la migliore esperienza di gioco possibile.

Nell'attesa che il gioco venga rilasciato il prossimo 10 ottobre su PC, Xbox One e Playstation 4, vi raccomandiamo di tenere gli occhi puntati sull'E3 2017 di Los Angeles, occasione in cui Monolith ci mostrerà le ultima novità sul titolo.