In occasione della diretta pre-Gamescom ospitata dahanno pubblicato un nuovo trailer per, mostrandoci i temibili mostri che popoleranno il mondo di gioco.

Il video, visionabile in cima alla notizia, getta uno sguardo sulle varie tipologie di nemici con cui il giocatore dovrà vedersela in La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, il nuovo capitolo della saga in arrivo su PC, Xbox One e PlayStation 4 il prossimo 10 ottobre. Un altro trailer rilasciato in precedenza, inoltre, presentava gli orchi appartenenti alla minacciosa Tribù del Terrore.

