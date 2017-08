La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: vediamo la regione di Cirith Ungol

ha ospitato una nuova sessione di live gameplay per. Accompagnato dal commento del Director of Art Phil Straub, il filmato mostra le ambientazioni della regione di: lo trovate in cima alla notizia.

In oltre trenta minuti di gameplay tratti dalla versione PC de La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, il Director of Art Phil Straub ci mostra nel dettaglio le suggestive (e terrificanti) ambientazioni che caratterizzano la regione di Cirith Ungol, gettando uno sguardo alle tribù di orchi che la popolano.

Nell'attesa che il gioco venga pubblicato il prossimo 10 Ottobre su PC, Playstation 4 e Xbox One, vi lasciamo con la nostra Video Anteprima in 4K della modalità Conquista.