La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: Video Anteprima (4K) della Modalità Conquista

Siamo volati a Seattle per provare con mano la modalità Conquista depermetterà di assaltare le roccaforti degli altri giocatori.

Una volta conquistati i castelli potremo personalizzarli, inoltre sarà possibile acquistare portoni rinforzati, trappole, catapulte e altri potenziamenti per difendere la nostra fortezza. Per saperne di più sulla modalità Conquista Online vi rimandiamo alla nostra prova de La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, recentemente siamo stati ospiti di WB Games per provare con mano il sequel de L'Ombra di Mordor, in arrivo il 10 ottobre su PC, Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 e PS4 Pro.



La Video Anteprima è visibile anche in 4K, in caso di problemi potete visualizzarla direttamente su YouTube a questo indirizzo, a patto di avere un monitor capace di supportare tale risoluzione.