La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: Video Anteprima del nuovo Action Adventure di Monolith

La nostra prova deci ha posto dinanzi ad un sequel che cerca di migliorare sotto tutti gli aspetti la formula di partenza.

Sebbene non abbiamo avuto ancora modo di testare con mano l'open world e le missioni principali della storyline, la rinnovata dinamica delle fortezze ed il solido Nemesis System rendono il titolo molto più profondo e strategico rispetto al passato. Gli spettacolari assedi, il nuovo sistema di loot e la gestione dell'esercito sapranno insomma senza dubbio catturare le attenzioni di tutti i fan dell’universo di Tolkien. A questo punto non ci resta che attendere l’imminente E3 di Los Angeles per scoprire ulteriori dettagli su La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, disponibile dal 25 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.