La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra : Video Anteprima Modalità Shadow Wars

Abbiamo provato la modalitàde, un'altra variazione sul tema della meccanica degli assedi, che si sbloccherà al termine della campagna principale. Potete dargli un'occhiata nella nostra Video Anteprima riportata in cima alla notizia.

L'obiettivo sarà quello di resistere agli assalti delle armate di Sauron, vivendo quindi gli assedi dall'altra parte della barricata, con l'Oscuro Signore intenzionato a riprendersi le roccaforti conquistate da Talion. Le Shadow Wars saranno divise in varie fasi in cui dovremo difendere tutte le nostre fortezze: se non ne perderemo neppure una, potremo avanzare alla fase successiva. In caso contrario, invece, dovremo prima riconquistarla.

Ricordiamo che La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra uscirà il prossimo 10 Ottobre su PC, Xbox One e Playstation 4. Sulle nostre pagine trovate anche la Video Anteprima dedicata alla Modalità Conquista.