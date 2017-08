La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: video gameplay per la modalità Conquista

hanno da poco pubblicato un nuovo video gameplay per, dedicato in particolare alla modalità Conquista Online. Con questa modalità, è possibile sfidare i propri amici e mettere alla prova le fortezze costruite.

Nel filmato, che potete trovare riportato in apertura, vengono mostrate le feature della Conquista Online: i giocatori possono costruire e personalizzare la propria fortezza, iniziare una partita amichevole per testarne i risultati oppure giocare in modalità "Ranked" per avere una sfida più impegnativa.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra sarà disponibile a partire dal prossimo 10 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4.