La trama di Death Stranding aveva mandato in confusione Mads Mikkelsen

è stato recentemente ospite del Saudi Comic Con che si è tenuto a Jeddah, in Arabia Saudita. In questa occasione, l'attore ha rivelato di come inizialmente fosse molto confuso riguardo la trama di, nuovo gioco diattualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4.

"Hideo Kojima ha provato a raccontarmi l'intera trama di Death Stranding ma è così complessa che... lo ammetto, mi sono perso. Però davvero, volevo saperne di più, per questo ho parlato molto con Mr. Kojima, il quale mi ha messo totalmente a mio agio anche durante le sessioni di motion capture. Mi ha fatto sentire a casa, sono stati due giorni davvero molto divertenti."

Queste le parole di Mads Mikkelsen, che potete ascoltare nel breve video pubblicato qui sotto. Ricordiamo che Mikkelsen sarà uno dei protagonisti di Death Stranding insieme a Norman Reedus e Guillermo del Toro.