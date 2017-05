La trilogia di Geometry Wars è ora retrocompatibile su Xbox One

Il primo capitolo della serie era già entrato a far parte del programma Backward Compatibility un anno fa, e da oggi anchediventano retrocompatibili su Xbox One. L'annuncio giunge direttamente da Larry "Major Nelson" Hyrb", di cui potete leggere il tweet in calce alla notizia.

Come al solito, se già possedete le versioni Xbox 360 dei giochi sopracitati, li ritroverete inseriti nella vostra libreria Xbox One; in caso contrario potete decidere di acquistarli tramite l'Xbox Store. Curiosamente, il terzo episodio della serie è normalmente disponibile per One, ma se ne possedete la versione Xbox 360 potrete d'ora in avanti giocarci anche sull'ammiraglia di Microsoft.

Siete soddisfatti dell'arrivo della trilogia di Geometry Wars su Xbox One? A questo indirizzo potete consultare l'intera lista dei giochi ora retrocompatibili con la console di Redmond.