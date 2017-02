La U.S.S. Enterprise sarà disponibile in Star Trek Bridge Crew

annuncia che il famoso ponte di comando dell'U.S.S. Enterprise NCC-1701 disarà disponibile in, il nuovo gioco per realtà virtuale dove i giocatori dovranno esplorare lo spazio come membri dell’equipaggio della nave spaziale.

Sviluppato da Red Storm Entertainment, Star Trek Bridge Crew permetterà a tutti i fan di vivere il proprio sogno e diventare un membro dell’equipaggio a bordo della U.S.S. Enterprise e della U.S.S. Aegis, una nuova nave spaziale creata per Bridge Crew. In modalità cooperativa i giocatori potranno giocare con un equipaggio composto da quattro membri oppure, in modalità singolo, giocheranno nei panni del Capitano e verranno teletrasportati nell’universo di Star Trek dove ogni azione e decisione determinerà il fato della vostra nave e dell'equipaggio. Il ponte di comando originale della U.S.S. Enterprise sarà disponibile nella modalità Missioni in corso, che genera missioni per un'esperienza a giocatore singolo o in cooperativa senza fine.

“Era importante inserire una parte del classico Star Trek in questo gioco, specialmente durante il 50esimo anniversario di Star Trek” ha affermato David Votypka, Sr. Creative Director di Red Storm Entertainment. “La U.S.S. Enterprise è parte integrante della serie, è la nave da cui è iniziato tutto. Le avventure e le relazioni ambientate a bordo della nave sono una parte importante della storia di Star Trek e questo ci ha spinti a voler dare ai giocatori la possibilità di creare le proprie avventure e storie su questa nave. Siamo impazienti di vedere le reazioni dei giocatori quando, per la prima volta, metteranno piede sul ponte di comando della U.S.S. Enterprise e proveranno Star Trek: Bridge Crew in un modo tutto nuovo. Siamo molto riconoscenti ai giocatori per la loro pazienza che ci sta dando modo di finalizzare il lavoro e di portare la migliore esperienza di sempre su Star Trek.”

Star Trek Bridge Crew è il progetto più recente per realtà virtuale di Ubisoft che crede nel forte potenziale della VR per ridefinire il social gaming con un senso di realtà unico nel suo genere. Ubisoft ha recentemente lavorato su Werewolves Within e Eagle Flight già disponibili sul mercato e ha inoltre annunciato una partnership per la VR con la compagnia cinematografica SpectreVision. Star Trek Bridge Crew sarà disponibile il 30 maggio 2017 per PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive.