La versione console di Dissidia Final Fantasy includerà una story mode

L'ultimo numero di Weekly include un'intervista a Ichiro Hazama e Takeo Kujiraoka, rispettivamente producer e director di, titolo disponibile da diverso tempo per cabinati arcade in Giappone.

Il fighting game ispirato all'universo di Final Fantasy è atteso anche in Occidente in versione console, ma sfortunatamente non ci sono ancora novità riguardo la sua data di uscita. Ciò che invece è stato confermato durante l'intervista è che il titolo presenterà una story mode nella sua versione console, sebbene il focus principale degli sviluppatori rimarrà incentrato sul puro gameplay. Takeo Kujiraoka ha inoltre aggiunto che il gioco potrebbe fare il suo esordio negli eSports in futuro, anche se al momento non vi è alcun annuncio da fare al riguardo.

