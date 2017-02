La versione giapponese di Nier Automata avrà i sottotitoli anche in italiano

È da poco emersa online un'interessante informazione su: nella versione giapponese, che sarà disponibile già dal 23 febbraio, sarà possibile visualizzare i sottotitoli in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Ciò significa che se fate parte di quella fetta di utenti che non vede l'ora di mettere le mani sul nuovo titolo di Platinum Games e non volete aspettare fino all'uscita europea fissata al 10 marzo, potreste considerare l'idea di acquistare online l'edizione giapponese. Ricordiamo che recentemente Square Enix ha rivelato le funzionalità del sistema "Android" e ha confermato che Nier Automata non arriverà su altre console. Sulle pagine di Everyeye trovate la nostra anteprima e l'intervista a Yoko Taro, Yasuke Saito e Takahisa Taura.