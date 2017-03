La versione gratuita di Starcraft è disponibile per tutti

Come vi abbiamo anticipato la settimana scorsa,avrebbe rilasciato gratuitamente il primo capitolo diper festeggiare l'annuncio di. Quel giorno è appena arrivato: il gioco può essere scaricato da tutti gli utenti a partire da oggi.

Questa nuova versione di StarCraft arriva con una serie di aggiornamenti che migliorano la compatibilità con Windows 7, 8.1 e 10, oltre a garantire prestazioni migliori e a introdurre un sistema anti-cheat per il comparto multiplayer. Il gioco può essere scaricato a questo indirizzo: vi ricordiamo che si tratta di una versione Public Test Realm con server situato in California, quindi bisogna tenere conto degli eventuali ritardi di latenza legati alla nostra posizione geografica. Una buona occasione per tornare a fare qualche partita con il primo StarCraft in attesa della Remastered?