La versione non censurata di Half-Life è ora disponibile in Germania

Sono passati quasi 20 anni dal lancio di, tuttavia solo oggi i giocatori tedeschi possono godere della versione non censurata del gioco. L'ente che si occupa della classificazione dei videogiochi nel paese ha infatti dato il via libera alla pubblicazione di

Per l'occasione, Valve ha annunciato che il pacchetto "Uncensored" sarà scaricabile gratuitamente da coloro che possiedono il gioco originale, inoltre presto la versione in vendita su Steam sarà sostituita con quella totalmente priva di censure.

Il governo tedesco è da sempre molto attento alla censura nei videogiochi, negli anni scorsi molti titoli sono finiti sotto la forbice della censura, da DOOM a Red Faction, passando per esempi più recenti come Gears of War Ultimate Edition (quest'ultimo censurato anche in Giappone) e Gears of War 4.