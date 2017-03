La versione occidentale di Persona 5 si mostra in 90 minuti di gameplay

sta finalmente per arrivare anche in Occidente, e i ragazzi di PlayStation Access, che hanno avuto modo di provare in anticipo il gioco, hanno deciso di trasmettere un lungo streaming dedicato ad esso, per mostrare ai fan oltre 90 minuti di gameplay tratti proprio dalla versione occidentale del titolo

Potete trovare il video interamente riportato in apertura, il filmato si focalizza soprattutto sulle meccaniche di gameplay e non contiene spoiler sulla trama. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Persona 5 sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo 4 aprile, su PS3 e PS4. Per quest'ultimo formato, è inoltre disponibile l'edizione limitata "Take Your Heart", che include diversi gadget e bonus a tema.