Mancano ormai solo due settimane al lancio dell'attesissimo, e per allietare l'attesa dei fan,ha deciso di pubblicare un set di nuovi screenshot tratti dalla versione PC del titolo, per mostrarne le potenzialità e i dettagli.

Le quattro immagini, che potete trovare in calce alla notizia, sono tratte dal gameplay e ci permettono di intravedere interessanti dettagli sulle ambientazioni, le battaglie e i nemici.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che l'uscita di Mass Effect Andromeda è fissata per il prossimo 23 marzo in Europa, su PC, PS4 e Xbox One. Gli utenti in possesso di un abbonamento EA Access o Origin Access potranno provare in anteprima una porzione del gioco su PC o Xbox One a partire dal 16 marzo.