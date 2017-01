La versione retail di Abzù per PS4 disponibile da oggi nei negozi

annunciano cheè ora disponibile in versione pacchettizzata presso i migliori rivenditori. Sviluppato daè un'epica avventura sottomarina dove i giocatori potranno esplorare profondità oceaniche accompagnati da uno stile grafico unico che regala ambientazioni evocative.

Nei panni della misteriosa protagonista i giocatori scopriranno la loro vera connessione con l’oceano nel momento in cui l’ambiente circostante inizierà a svelare i suoi segreti. Un sistema di controllo estremamente fluido permetterà al giocatore di interagire con lussureggianti foreste di alghe, migliaia di pesci e mondi nascosti che aspettano solo di essere scoperti.

Abzù, uscito in versione digitale lo scorso agosto, ha riscosso un incredibile successo di critica e pubblico per il suo stile artistico inconfondibile e la bellissima colonna sonora. Recentemente Abzù ha ricevuto la nomina come "Migliore Direzione Artistica" dalla Game Critics Association. Abzù da oggi disponibile in versione pacchettizzata a un prezzo al pubblico di €19,99. È inoltre disponibile in digital download per Xbox One, PlayStation 4 e PC via Steam.