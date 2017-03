Nintendo World Report ha intervistato Aaron Webber didurante il PAX East di Boston e in questa occasione sono emersi nuovi dettagli sulla versionedel gioco, in uscita durante la primavera.

Webber ha confermato che Sonic Mania arriverà in contemporanea su tutte le piattaforme, ovvero PC Windows, Xbox One, Switch e PlayStation 4, il prezzo inoltre non subirà maggiorazioni di alcun tipo, a differenza di quanto accadrà con altri prodotti come Puyo Puyo Tetris.

Al momento, Sonic Mania è ancora privo di una data di lancio ufficiale, nella giornata di domani SEGA terrà un panel all'SXSW di Austin, in questa occasione ne sapremo sicuramente di più.