Lady Layton: annunciata la data di uscita per il Giappone

Annunciato durante l'eventoha ora una data di lancio: il gioco sarà disponibile in Giappone dal 20 luglio, in formato retail e digitale, in esclusiva su Nintendo 3DS.

Lady Layton The Millionaire Ariadone's Conspiracy ci metterà nei panni della signora Layton, intenta a risolvere enigmi e misteri in una nuova avventura tutta al femminile. Al momento, Level-5 e Nintendo non hanno annunciato nulla riguardo la finestra di lancio per Europa e Nord America, Lady Layton non è stato citato durante l'evento Direct occidentale ma solamente nella trasmissione giapponese.

La pubblicazione di Lady Layton nel nostro continente sembra comunque essere confermata per il 2017, maggiori dettagli potrebbero arrivare in un secondo momento.