Laika 2.0: uno stealth game realizzato dagli studenti del Politecnico di Milano

è uno stealth game 2D in cui si vestono i panni dell'agente KGB Laika, una scimmia geneticamente modificata. Il gioco - liberamente scaricabile dal sito ufficiale - è stato realizzato da un gruppo di studenti del Politecnico di Milano.

Il nome in codice Laika 2.0 indica il secondo step del progetto Laika, quando l'Unione Sovietica spedì il primo cane nello spazio. Sviluppato in Unity, il gioco si presenta come uno stealth game 2D con elementi platform e puzzle, in cui bisogna superare ostacoli, risolvere enigmi ed evitare il contatto con i nemici. Il titolo è liberamente scaricabile per PC e Mac dal sito ufficiale. A fondo pagina vi abbiamo riportato qualche screenshot tratto dal gioco.