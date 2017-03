Lanciata una petizione per chiamare "Namecc" uno dei 7 pianeti di Trappist-1

Come ben saprete, il 22 febbraio 2017 laha reso noto di aver scoperto un nuovo sistema solare con sette pianeti, alcuni dei quali presenterebbero condizioni simili alla Terra e sarebbero teoricamente abitabili.

La NASA non ha ancora rinominato i sette corpi celesti, dunque un fan italiano di Dragon Ball ha pensato bene di lanciare una petizione in cui viene proposto il nome "Namecc" per il Pianeta-G di Trappist-1, data la particolare somiglianza con l'astro visto nel celebre anime di Akira Toriyama. Nel momento in cui vi scriviamo, la petizione ha ottenuto 18.682 firme su 25.000 richieste. Se anche voi volete sostenere questa nobile causa, non dovete far altro che recarvi su Change.org.