Lara Croft GO: l'espansione Mirror Of Spirits è disponibile gratis su PC

ha annunciato che l'espansioneperè ora disponibile gratuitamente per tutti coloro che hanno acquistato l'edizione PC del gioco. Questo capitolo aggiuntivo era parte integrante delle versioni PlayStation 4 e Vita.

Adesso l'episodio bonus arriva su PC come aggiornamento gratuito, Mirror of Spirits include nuovi livelli, puzzle inediti da risolvere e nuove meccaniche di gameplay. Ricordiamo che Lara Croft GO è disponibile per il download da iOS, Google Play, Steam e PlayStation Store, uscito originariamente su PC nel 2015, il gioco ha riscosso un ottimo successo di pubblico e critica.