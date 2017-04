ha annunciato che l'espansioneperè ora disponibile gratuitamente anche su iOS e Android. I possessori del gioco potranno scaricare l'aggiornamento da App Store e Google Play.

Mirror of Spirits include un capitolo inedito con nuovi stage da superare e livelli ancora più ricchi e complessi. Sviluppato dallo studio indipendente KO_OP, il contenuto era già disponibile su PlayStation 4 e PlayStation Vita, come bonus esclusivo per queste due versioni.

Per festeggiare l'uscita di Mirror of Spirits, Square-Enix ha deciso di scontare del 40% le versioni per iOS e Android di Lara Croft GO, in promozione per tutto il weekend.