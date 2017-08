Las Day of June: in regalo Brothers per chi acquista il gioco su Steam in tempo

è lieta di annunciare una promozione a tempo limitato per chi intende acquistaresu: comprando il gioco entro il 14 settembre sullo store Valve, infatti, si riceverà in regalo una copia digitale di

505 Games ha annunciato oggi l'Edizione Day-One di Last Day of June, una promozione disponibile solo per un periodo di tempo limitato in occasione del lancio di Last Day of June, una toccante storia interattiva che celebra la bellezza della vita e dell'amore contrapponendola all'amarezza della perdita e che nasce dalla collaborazione di diverse personalità straordinarie come il visionario Game Director Massimo Guarini, il celebre musicista e produttore Steven Wilson e la regista Jess Cope.

Questa offerta, disponibile esclusivamente su Steam, offrirà ai fan dei videogiochi indie di ottenere in omaggio, con l’acquisto di Last Day of June, un’altra gemma del catalogo 505 Games: Brothers: A Tale of Two Sons. Questa promozione sarà valida esclusivamente dal giorno del lancio di Last Day of June (martedì 31 agosto) fino a giovedì 14 settembre. Come bonus aggiuntivo l’Edizione Day-One di Last Day of June usufruirà di uno sconto del 10% rispetto al prezzo originario di €19.99.