hanno pubblicato un nuovo making of dicon protagonista il game designer Massimo Guarini che racconta le origini del gioco, e il celebre musicista Steven Wilson che parla di Drive Home, video musicale che ha ispirato questo tragico ma incoraggiante racconto.

Last Day of June è disponibile ora per PC e PS4: su Steam è attiva una promozione di lancio temporanea fino a Giovedì 14 settembre, che oltre ad uno sconto del 10% su Last Day of June, vi regalerà una copia bonus di un altro titolo targato 505 Games, Brothers A Tale of Two Sons. Potete ottenere entrambi i titoli al prezzo di €17,99.