Last Day of June è ora disponibile su PS4 e PC: ecco il trailer di lancio

sono lieti di annunciare che, la nuova avventura degli autori di Murasaki Baby, è disponibile a partire da oggi su. Con l'occasione è stato pubblicato un trailer di lancio con i riconoscimenti della stampa: lo trovate in cima alla notizia.

Questa toccante storia interattiva che celebra la bellezza della vita e dell'amore contrapponendola all'amarezza della perdita, realizzato da un team composto da personalità come il visionario Game Director Massimo Guarini, il musicista Steven Wilson e la regista Jess Cope, è finalmente disponibile al prezzo di €19,99. Da oggi fino al 14 settembre è inoltre attiva una promozione a tempo limitato per gli utenti che acquisteranno il gioco tramite Steam, i quali riceveranno uno sconto del 10% per qualsiasi titolo e una copia bonus di un altro fantastico gioco pubblicato da 505 Games, Brothers: A Tale of Two Sons.

"Questo gioco è un progetto profondamente personale che esplora quei temi universali che sono la vita e l’amore, ma contrapponendoli al tema della perdita, assieme alle emozioni da essa scaturite," ha dichiarato Massimo Guarini, fondatore e CEO di Ovosonico. "Il mio obiettivo era quello di creare un’esperienza interattiva con cui tutti potessero identificarsi, indipendentemente dal fatto che siano gamer tradizionali o meno, e penso che con Last Day of June ci siamo riusciti."

Last Day of June è una commovente storia single-player che vedrà il giocatore passare da semplice spettatore dell’idilliaca gita di Carl e June a protagonista della loro storia, impegnato nella ricerca della corretta sequenza di eventi per tentare di salvare la vita di June. In questa esperienza artistica, i giocatori dovranno risolvere puzzle emotivamente stimolanti per cambiare il corso degli eventi, ponendosi costantemente la domanda: "Cosa saresti disposto a fare per salvare chi ami?" e vivendo sulla propria pelle le conseguenze delle loro scelte.

"Last Day of June è un'emozionante esperienza unica nel suo genere e siamo emozionati di poterlo aggiungere alla lista degli altri nostri titoli pluripremiati" ha dichiarato Tim Woodley, SVP of global brand and marketing, 505 Games. "Questa avventura dal taglio cinematografico riesce ad emozionare tutti coloro che lo hanno giocato, e noi siamo estremamente felici di aver rivestito un ruolo importante nella realizzazione del sogno di Massimo."

