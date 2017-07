Dopo l'apprezzato, il team italianotorna sulle scene videoludiche con, un prodotto che prova ad inscenare un racconto intenso e commovente mescolando uno stile grafico molto ricercato con un gameplay basato sull’esplorazione e sul puzzle solving.

Il nuovo gioco di Ovosonico sarà disponibile dal 31 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Last Day of June.