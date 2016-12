Laura Dale: i nuovi dev kit di Nintendo Switch sono più potenti dei precedenti

, nota insider che negli ultimi tempi ha anticipato molte notizie su, in una recente sessione di Q&A su Reddit ha condiviso un'interessante informazione sulla nuova console della grande N.

Di seguito vi riportiamo un riassunto delle ultime novità. Nonostante l'affidabilità dimostrata fino a questo momento dall'insider in questione, vi invitiamo a prendere questa news come un semplice rumor in nessun modo confermato ufficialmente.

Secondo Laura Dale esisterebbero diversi dev kit di Switch, e i leak sulle specifiche hardware condivisi fino a questo momento sarebbero basati su una vecchia versione, distribuita nel mese di luglio. A ottobre le software house più importanti avrebbero ricevuto un nuovo modello più potente del precedente, mentre i developer minori e anche a alcuni dei maggiori esponenti indie starebbero lavorando ancora con il vecchio esemplare. Nintendo Switch è davvero più potente di quanto ipotizzato finora? Ricordiamo che secondo le ultime voci di corridoio, la console avrà una batteria non rimovibile e bluetooth integrato, inoltre, durante il periodo di lancio non sarà possibile acquistare dock aggiuntivi.