Nuovi rumor da Laura Dale su Beyond Good & Evil 2 e altri titoli Nintendo Switch

Giungono nuovi rumor da Laura Kate Dale : la nota insider, spesso dimostratasi affidabile in campo, è tornata oggi a parlare di. Secondo le sue fonti, il seguito in via di sviluppo presso, intitolato al momento con il nome in codice "", sarà un' esclusivaper i primi 12 mesi dal lancio.

Esaurita l'esclusività temporale per la nuova console della grande N, il titolo giungerà quindi anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma solo in formato digitale. In aggiunta, la Dale ha dichiarato che il trailer in CGI vociferato nei giorni scorsi, verrà mostrato in chiusura dell'hands-off di Switch che si terrà il 13 gennaio.



Durante l'evento, secondo l'insider, verrà inoltre annunciato il port di Rayman Legends su Switch, piattaforma sulla quale dovrebbe approdare nella seconda metà del 2017. Infine, l'RPG crossover con Mario e Rabbids sviluppato anch'esso da Ubisoft, si intitolerà, a sua detta, "Rabbids Kingdom Battle", ma non uscirà a marzo in concomitanza con la console, bensì a settembre 2017.

Invitiamo a considerare questi rumor come tali, in attesa che Nintendo sveli maggiori informazioni durante l'evento del 13 gennaio.