Laura Kate Dale: Mass Effect Andromeda non uscirà su Nintendo Switch

Dopo aver escluso l'arrivo disu Switch, l'insider Laura Kate Dale rincara la dose, rivelando che secondo le sue fonti,non avrebbe in programma di pubblicaresulla nuova console Nintendo.

Il motivo sembra sia da ricercare nelle scarse vendite della versione Wii U di Mass Effect 3, il flop commerciale del gioco sulla piattaforma Nintendo avrebbe convinto il publisher a non investire denaro nel porting di Andromeda per Switch, nonostante Electronic Arts abbia confermato di voler comunque supportare la console.

In ogni caso ribadiamo come si tratti di semplici rumor da prendere con le dovute precauzioni, per quanto Laura Dale si sia dimostrata particolarmente attendibile per quanto riguarda le notizie su Switch.