LawBreakers: annunciata una closed beta dal 16 al 19 marzo

ha annunciato l'arrivo di una closed beta per, il frenetico arena shooter di Cliff Bleszinksi, che si terrà dal 16 al 19 marzo 2017 e includerà alcuni contenuti inediti basati sul feedback ricevuto in seguito all' alpha dello scorso anno.

Per avere una possibilità di essere selezionati per questa nuova prova non dovete fare altro che andare sul sito ufficiale del gioco e inserire i vostri dati. La software house ha confermato che il titolo sarà presente al PAX East che si terrà dal 10 al 12 marzo 2017 in quel di Boston: in questa occasione saranno mostrate nel dettaglio le ultime aggiunte e i cambiamenti introdotti.