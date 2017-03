LawBreakers (Beta) e NieR Automata giocati in diretta su Twitch il 17 marzo

Tornano anche oggi gli appuntamenti targati Everyeye Live, con due livestream dedicati a(attualmente in fase Closed Beta) e, nuovo gioco digià disponibile su PS4 e PC Windows.

A partire dalle 16:00, saremo in diretta su Twitch per giocare con LawBreakers, il nuovo titolo di Cliffy B (papà di Gears of War) attualmente in fase di sviluppo e in Closed Beta questo weekend. Alle 17.00 invece sarà la volta di NieR Automata, un'ora di gameplay in compagnia dell'androide 2B.

Vi invitiamo a sintonizzarvi su Twitch e a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. L'iscrizione, inoltre, è obbligatoria per poter interagire in chat con la redazione e la community durante le trasmissioni.