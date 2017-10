LawBreakers: Cliff Bleszinski parla della possibilità di renderlo free-to-play

Nonostante l'attenzione profusa danon se la passa affatto bene. Solo pochi giorni fa ha raggiunto un altro record estremamente negativo , quando erano connessi solamente 10 giocatori in contemporanea su Steam.

In un'intervista con Gamespot, il celebre CEO e designer Cliff Bleszinski è tornato sulla possibilità di trasformarlo in un free-to-play, per cercare di arginare il calo di popolarità. A quanto pare, al momento non c'è nulla di certo, ma si tratta di un aspetto preso in considerazione dal team.

Ecco le sue parole: "60 dollari sono tanti soldi [per un videogioco]. Anche 100 dollari per tutte le edizioni speciali che escono. E io credevo che 29,99 dollari... Ha aiutato? L'ha danneggiato? Avrei dovuto renderlo gratuito? Forse. È una possibilità che prenderemo in considerazione in futuro? Non la eliminerò dal tavolo".

Per CliffyB il modello free-to-play è "squallido", e certamente non vorrebbe cominciare "ad affittare armi nel breve periodo", ma è rassegnato al fatto che potrebbe essere necessario percorrere quella via. In special modo se vorranno espandersi in altri mercati, come quelli asiatici: "Beh, stiamo considerando di portare il gioco anche in Asia, in futuro, ed è una delle cose che devi fare assolutamente lì".

Tempi duri per CliffyB, ci auguriamo che LawBreakers riesca ad uscire dal baratro in cui sta finendo. Qualcuno di voi ci sta giocando?