LawBreakers: CliffyB annuncerà a breve la versione Xbox One?

Anche se al momento l'attenzione dello sviluppatoreè concentrata sulla Open Beta di, le possibilità che il gioco arrivi anche susi fanno sempre più concrete. Un nuovo indizio è arrivato oggi con un messaggio pubblicato da Cliff Bleszinski sulla propria pagina Facebook.

"E quindi eccoci, finalmente l'Open Beta di LawBreakers sarà disponibile durante questo weekend. Potete scaricarla in questo momento su PC e PS4 (fan Xbox, restate seduti)." si legge in un recente post pubblicato da Cliff Bleszinski su Facebook, dove è possibile cogliere un messaggio tra le righe rivolto ai fan Xbox. Considerando che anche il publisher non ha mai escluso lo sviluppa di una versione Xbox One del titolo, a questo punto l'eventualità che LawBreakers possa arrivare sulla console Microsoft si fa sempre più concreta. Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli dagli sviluppatori.

A voi sta piacendo l'Open Beta di LawBreakers?