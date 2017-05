LawBreakers confermato per Playstation 4: supporterà anche PS4 Pro

La notizia era da poco nell'aria:, il nuovo FPS multiplayer di, è stato confermato ufficialmente per. Il gioco supporterà anche, sfruttandone la potenza hardware extra: vi abbiamo riportato il trailer di annuncio e un nuovo video gameplay.

In cima alla notizia trovate il trailer ufficiale di annuncio per la versione Playstation 4 di LawBreakers, mentre in basso vi abbiamo proposto un nuovo video con le prime sequenze di gameplay giocate sulla console Sony. Il titolo, in arrivo anche su PC, è ancora sprovvisto di una data di uscita, ma sappiamo che costerà 29,99 dollari e che non è previsto nessun season pass (tutti gli aggiornamenti futuri saranno gratuiti).

LawBreakers sarà presente al prossimo E3 di Los Angeles, dove potrà essere giocato anche su Playstation 4.