LawBreakers: un filmato ci illustra le caratteristiche del Wraith

A poco meno di un mese dal lancio,continua a pubblicare filmati di approfondimento dedicati a. Nel video di oggi l'intelligenza artificiale Hannah ci illustra le caratteristiche e i punti di forza del Wraith.

Il Wraith si contraddistingue per la grande mobilità e dà il meglio di sé nel combattimento ravvicinato. Il suo equipaggiamento è composto dalla pistola automatica "Spektor" e dalla spada corta "Wasp", che all'occasione può essere lanciata a distanza causando un'esplosione. Per quanto riguarda le abilità, il Wraith può compiere una scivolata per avvicinarsi agli avversari, oppure rallentarli per qualche secondo grazie al Chrono-Switch.

Lawbreakers sarà disponibile su PC e PlayStation 4 a partire dall'8 agosto 2017.