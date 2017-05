LawBreakers girerà a 60 FPS su PS4: niente crossplay con gli utenti PC

Con l'annuncio diperarrivato nella giornata di oggi,ha voluto precisare due dettagli molto importanti per la versione console del gioco: il titolo girerà a 60 FPS sul modello base di, mentre non sarà previsto nessun tipo di crossplay con gli utenti

Considerando che LawBreakers riuscirà a girare a 60 FPS sulla PS4 base, possiamo aspettarci notevoli miglioramenti grafici su Playstation 4 Pro, dato che lo sviluppatore ha confermato il supporto per la versione potenziata della console Sony. Come potete leggere nel tweet riportato in basso, invece, Cliff Bleszinski non crede che il crossplay tra i giocatori console e PC sia una buona idea, motivo per cui non sarà implementato in LawBreakers. Cosa ne pensate delle considerazioni di CliffyB?