LawBreakers ha meno di 500 giocatori attivi in contemporanea su Steam

non sembra aver riscosso il successo sperato, almeno su PC: nelle ore successive al lancio (avvenuto lo scorso 8 agosto) il gioco poteva contare su pocchi di 2.500 giocatori connessi in contemporanea su Steam, oggi però questo numero è drasticamente calato.

Come riportato da Steam Charts, nelle ultime 24 ore il numero di utenti connessi in contemporanea non supera i 431, con un traffico generale molto basso anche nelle ore più intense della giornata. Nonostante i numeri decisamente bassi, gli sviluppatori hanno già annunciato una serie di update e hanno confermato il loro supporto al progetto.

Non è escluso che il publisher possa lanciare una versione di prova o un weekend gratuito per provare ad attirare nuovi utenti, ad oggi però LawBreakers non sembra essere riuscito a far breccian el cuore del pubblico.