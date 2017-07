ha annunciato che l'Open Beta disi terrà dal 28 al 31 luglio su PlayStation 4. La fase di test inizierà venerdì alle 16:00 e terminerà lunedì alla stessa ora. Il client sarà presto disponibile per il download.

Nel momento in cui scriviamo gli sviluppatori non hanno specificato i contenuti della Beta Pubblica, la quale dovrebbe permettere l'accesso ad alcune mappe ed eroi del roster, così da fornire un primo assaggio dei contenuti del gioco.

LawBreakers sarà disponibile dal prossimo 8 agosto in versione digitale e retail per PC e PlayStation 4, nessun piano per portare il gioco su Xbox One e Nintendo Switch.