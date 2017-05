Il profilo ufficiale di(nuovo gioco di) ha pubblicato una GIF che mostra un robot nel momento dell'impatto con il suolo. Fino a qui niente di strano, se non fosse che per una frazione di secondo appaiono sullo schermo vari simboli, tra cui quelli dei tasti del DualShock.

Una stringa composta dagli iconici simboli triangolo, quadrato, cerchio e croce compare per un breve attimo, facendo quindi ipotizzare il possibile arrivo di LawBreakers anche sulla piattaforma Sony. Per il momento si tratta di semplici speculazioni, l'unica certezza è che un nuovo annuncio dedicato al gioco arriverà nella giornata di oggi, ma non è detto che riguardi necessariamente il porting per PS4.